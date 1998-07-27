Гудкова (Сазонова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова (Сазонова) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1914

Дата смерти

27.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1914

Отец: Сазонов Михаил Петрович

Мать: Сазонова Анна Григорьевна

Бракосочетание
1933

Муж: Гудков Федор Семенович

Рождение ребёнка
09.06.1939

Сын: Гудков Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Гудков Федор Семенович

Смоленск
Рождение ребёнка
13.01.1941

Сын: Гудков Виталий Федорович

Отец ребёнка: Гудков Федор Семенович

Рождение ребёнка
04.01.1947

Сын: Гудков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Гудков Федор Семенович

Рождение ребёнка
21.04.1949

Сын: Гудков Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Гудков Федор Семенович

Саратов
Рождение ребёнка
21.04.1949

Дочь: Галина Федоровна

Отец ребёнка: Гудков Федор Семенович

Смерть
27.07.1998
город Брянск
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
город Брянск
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