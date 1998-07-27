Гудкова (Сазонова) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1914
Дата смерти27.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1914
Отец: Сазонов Михаил Петрович
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
09.06.1939
Сын: Гудков Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Гудков Федор Семенович
Смоленск
Рождение ребёнка
13.01.1941
Отец ребёнка: Гудков Федор Семенович
Рождение ребёнка
04.01.1947
Отец ребёнка: Гудков Федор Семенович
Рождение ребёнка
21.04.1949
Сын: Гудков Геннадий Федорович
Отец ребёнка: Гудков Федор Семенович
Саратов
Рождение ребёнка
21.04.1949
Дочь: Галина Федоровна
Отец ребёнка: Гудков Федор Семенович
Смерть
27.07.1998
город Брянск
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
город Брянск