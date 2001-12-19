Варенцова (Шаньгина) Вера Гурьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варенцова (Шаньгина) Вера Гурьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1931

Дата смерти

19.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1931

Отец: Шаньгин Гурьян

Мать: Шаньгина Екатерина Феоктистовна

Рождение ребёнка
04.12.1952

Дочь: Якушова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил

Васильевская 1-я, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.08.1957

Сын: Варенцов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Варенцов Михаил Васильевич

Васильевская 1-я, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варенцов Михаил Васильевич

Смерть
19.12.2001
Васильевская 1-я, Ленский муниципальный район, Архангельская область
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