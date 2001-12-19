Варенцова (Шаньгина) Вера Гурьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1931
Дата смерти19.12.2001
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1931
Отец: Шаньгин Гурьян
Рождение ребёнка
04.12.1952
Дочь: Якушова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил
Рождение ребёнка
30.08.1957
Сын: Варенцов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Варенцов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.2001