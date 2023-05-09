Черных Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.2008
Сын: Швед Никита Игоревич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.06.2010
Дочь: Швед Олеся Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно