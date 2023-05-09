Черных Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.2008

Сын: Швед Никита Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.06.2010

Дочь: Швед Олеся Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно