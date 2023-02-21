Долженко Иван Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ходосова Мария Андреевна
Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходосова Мария Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно