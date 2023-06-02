Солдат Яков Селеверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдат Яков Селеверстович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1905

Дата смерти

09.12.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1936

Сын: Солдат Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Солдат Ольга

Призыв на военную службу
?.05.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдат Анатолий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.12.1945