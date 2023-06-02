Солдат Яков Селеверстович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1905
Дата смерти09.12.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1936
Сын: Солдат Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Солдат Ольга
Призыв на военную службу
?.05.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдат Анатолий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.12.1945