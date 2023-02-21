Трубецкой Иосиф кн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкой Иосиф кн.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Кн. Трубецкой Василий Никитич

Мать: не указана

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