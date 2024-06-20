Соловьева (Чикишева) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Чикишева) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1984

Отец: Чикишев Дмитрий Павлович

Мать: Андрес Эрна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тырышкин Вячеслав Юрьевич

Рождение ребёнка
12.09.2005

Сын: Тырышкин Роман Вячеславович

Отец ребёнка: Тырышкин Вячеслав Юрьевич

Рождение ребёнка
31.12.2009

Сын: Тырышкин (Чикишев) Денис Вячеславович

Отец ребёнка: Тырышкин Вячеслав Юрьевич

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