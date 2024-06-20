Соловьева (Чикишева) Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1984
Отец: Чикишев Дмитрий Павлович
Мать: Андрес Эрна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.2005
Сын: Тырышкин Роман Вячеславович
Отец ребёнка: Тырышкин Вячеслав Юрьевич
Рождение ребёнка
31.12.2009
Сын: Тырышкин (Чикишев) Денис Вячеславович
Отец ребёнка: Тырышкин Вячеслав Юрьевич