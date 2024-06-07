Локтев Ефим Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Локтев Гавриил Иванович
Мать: Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Локтева Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Агрофена Евгеньевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Локтев Иван Ефимович
Мать ребёнка: Агрофена Евгеньевна
Рождение ребёнка
С 1862 по 1870
Мать ребёнка: Агрофена Евгеньевна
Смерть
Неизвестно