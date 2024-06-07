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Локтев Ефим Гаврилович

Место рождения

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Локтев Гавриил Иванович

Мать: Агафья Григорьевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Локтева Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Агрофена Евгеньевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1862

Сын: Локтев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Агрофена Евгеньевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
С 1862 по 1870

Сын: Локтев Василий Ефимович

Мать ребёнка: Агрофена Евгеньевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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