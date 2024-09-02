Благодатских Мавра Саватеева
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Благодатских) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Благодатских Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Благодатских Емельян Васильевич
Отец ребёнка: Благодатских Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно