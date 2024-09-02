Благодатских Мавра Саватеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлагодатских Мавра Саватеева

Благодатских Мавра Саватеева

Место рождения

Средний, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Средний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Благодатских) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Благодатских Василий Григорьевич

Средний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Благодатских Емельян Васильевич

Отец ребёнка: Благодатских Василий Григорьевич

Средний, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.