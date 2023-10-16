Ятманов [Крупин] Иван Савин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Крупин Савва Федоров
Мать: Крупина Анна Иванова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ятманова Ирина Николавна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Крупин [ятманов] Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Ятманова Ирина Николавна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Крупин-Курочкин [ятманов] Сергей Иванович
Мать ребёнка: Ятманова Ирина Николавна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ятманова Ирина Николавна
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1897