Шемиот НИКОЛАЙ
мужской, родился Около 1450
умер 1499
Супруги
Шемиот (Дованайте) МАРГАРИТАОколо 1450 г.р.
Дети
Шемиот (Шеметович) ЯН НИКОЛАЕВИЧ1475 г.р.
Шемиот (Шемета) СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧОколо 1480 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1450
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1475
Сын: Шемиот (Шеметович) ЯН НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: Шемиот (Дованайте) МАРГАРИТА
Рождение ребёнка
Около 1480
Сын: Шемиот (Шемета) СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: Шемиот (Дованайте) МАРГАРИТА
Смерть
1499