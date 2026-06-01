Шемиот НИКОЛАЙ Около 1450 — найти родственников по фамилии на Familio

Шемиот НИКОЛАЙ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился Около 1450

умер 1499

Супруги
Шемиот (Дованайте) МАРГАРИТАОколо 1450 г.р.
Дети
Шемиот (Шеметович) ЯН НИКОЛАЕВИЧ1475 г.р.
Шемиот (Шемета) СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧОколо 1480 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1450

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемиот (Дованайте) МАРГАРИТА

Рождение ребёнка
1475

Сын: Шемиот (Шеметович) ЯН НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Шемиот (Дованайте) МАРГАРИТА

Рождение ребёнка
Около 1480

Сын: Шемиот (Шемета) СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Шемиот (Дованайте) МАРГАРИТА

Смерть
1499

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