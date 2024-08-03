Беляев Валерий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Валерий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1960

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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