Козлова (Свищева) Дарья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 или 1796
Дата смерти14.04.1853
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1796
Отец: Свищев Никита Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 13.02.1813
Дочь: Козлова Агафия Федоровна
Отец ребёнка: Козлов Федор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Козлов Федор Федорович
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Козлов Федор Федорович
Рождение ребёнка
07.10.1820
Отец ребёнка: Козлов Федор Федорович
Рождение ребёнка
Около 16.07.1822
Дочь: Козлова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Козлов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1831 или 1832
Отец ребёнка: Козлов Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.04.1853