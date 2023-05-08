Козлова (Свищева) Дарья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Свищева) Дарья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 или 1796

Дата смерти

14.04.1853

Пол

Женский

Добавил:

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Место
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Рождение
1793 или 1796

Отец: Свищев Никита Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 13.02.1813

Дочь: Козлова Агафия Федоровна

Отец ребёнка: Козлов Федор Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Козлов Яков Федорович

Отец ребёнка: Козлов Федор Федорович

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Козлов Петр Федорович

Отец ребёнка: Козлов Федор Федорович

Рождение ребёнка
07.10.1820

Сын: Козлов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Козлов Федор Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 16.07.1822

Дочь: Козлова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Козлов Федор Федорович

Рождение ребёнка
1831 или 1832

Сын: Козлов Иван Федорович

Отец ребёнка: Козлов Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Федор Федорович

Смерть
14.04.1853
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область