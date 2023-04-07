Степанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Иван Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Федор Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Татьяна Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Лаврентий Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Иванович
Смерть
Неизвестно