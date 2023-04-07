Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1705 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Иван Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Иванович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Федор Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Иванович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Татьяна Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Иванович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Лаврентий Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Иванович

Смерть
Неизвестно
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