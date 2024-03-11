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Торяникова Марина
Торяникова Марина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.02.1985
Пол
Женский
Отец
Торяников Сергей Петрович
1958 г.р.
Мать
Торяникова Валентина Александровна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1985
Отец:
Торяников Сергей Петрович
Мать:
Торяникова Валентина Александровна
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