Бастрыкина Екатерина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Меркушин Кузьма Семенович
Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Бастрыкин Михаил Семенович
Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Бастрыкин Василий Семенович
Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно