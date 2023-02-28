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Бастрыкина Екатерина Никифоровна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Меркушин Кузьма Семенович

Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Бастрыкин Михаил Семенович

Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Бастрыкин Василий Семенович

Отец ребёнка: Бастрыкин Семен Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Семен Михайлович

Смерть
Неизвестно
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