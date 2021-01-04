Савельева Мэри Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1940
Дата смерти04.01.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1940
Отец: Норкко Иван Матвеевич
Мать: Норкко Анна Николаевна
Рождение ребёнка
28.10.1964
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.12.1973
Дочь: Дьячкова Екатерина Львовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савельев Лев
Смерть
04.01.2021