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Савельева Мэри Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1940

Дата смерти

04.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1940

Отец: Норкко Иван Матвеевич

Мать: Норкко Анна Николаевна

Рождение ребёнка
28.10.1964

Сын: Савельев Дмитрий Львович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.12.1973

Дочь: Дьячкова Екатерина Львовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Лев

Смерть
04.01.2021