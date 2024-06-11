Мосейчук Федор Иванович 1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мосейчук Федор Иванович

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Место рождения

Киров, Наровлянский район, Гомельская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

25.11.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Мосейчук Иван (Ян) Федорович

Мать: Мосейчук Адарья (Одарь) Ивановна

Киров, Наровлянский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трасковская (Мосейчук) Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Мосейчук Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосейчук Галина Ивановна

Призыв на военную службу
12.12.1943
Захоронение (военное)
25.?.1944
Приекуле, Dienvidkurzemes novads
Братская могила №7, захоронение 261941360
Смерть
25.11.1944

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