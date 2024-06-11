Мосейчук Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти25.11.1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трасковская (Мосейчук) Зинаида Федоровна
Мать ребёнка: Мосейчук Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосейчук Галина Ивановна
Призыв на военную службу
12.12.1943
Захоронение (военное)
25.?.1944
Приекуле, Dienvidkurzemes novads
Братская могила №7, захоронение 261941360
Смерть
25.11.1944