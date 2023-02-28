Рябова Просковья Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1918
Отец ребёнка: Рябов Петр Ефимович
Старое Ильмово, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябов Петр Ефимович
Смерть
Неизвестно