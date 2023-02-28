Рябова Просковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябова Просковья Сергеевна

Рябова Просковья Сергеевна

avatar

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.09.1918

Сын: Рябов Александр Петрович

Отец ребёнка: Рябов Петр Ефимович

Старое Ильмово, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Петр Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close