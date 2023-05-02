Сосновский Сергей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновский Сергей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

52 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сосновский Юрий Борисович

Мать: не указана