Охалина (Голоперова) Праскева
Место рожденияКостромская губерния, Макарьевский уезд, деревня Назарово
Дата рождения1877
Дата смерти11.03.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Костромская губерния, Макарьевский уезд, деревня Назарово
Рождение ребёнка
10.09.1899
Сын: Охалин Александр
Отец ребёнка: Охалин Степан
Костромская губерния, Макаарьевский уезд, деревня Назарово
Смерть
11.03.1917