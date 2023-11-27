Охалина (Голоперова) Праскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхалина (Голоперова) Праскева

Охалина (Голоперова) Праскева

Место рождения

Костромская губерния, Макарьевский уезд, деревня Назарово

Дата рождения

1877

Дата смерти

11.03.1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния, Макарьевский уезд, деревня Назарово
Рождение ребёнка
10.09.1899

Сын: Охалин Александр

Отец ребёнка: Охалин Степан

Костромская губерния, Макаарьевский уезд, деревня Назарово
Смерть
11.03.1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close