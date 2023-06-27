Угланова (Вохиянова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угланова (Вохиянова) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1944

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1944

Отец: Вохиянов Иван Григорьевич

Мать: Вохиянова Ульяна Андреевна