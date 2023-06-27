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Угланова (Вохиянова) Нина Ивановна
Угланова (Вохиянова) Нина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.08.1944
Пол
Женский
Отец
Вохиянов Иван Григорьевич
1896 г.р.
Мать
Вохиянова (Андреева) Ульяна Андреевна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
05.08.1944
Отец:
Вохиянов Иван Григорьевич
Мать:
Вохиянова Ульяна Андреевна
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