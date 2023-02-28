Матрёна Борисова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Аграфена Степанова
Отец ребёнка: Степан Никитин
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Пелагея Степанова
Отец ребёнка: Степан Никитин
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Василий Степанов
Отец ребёнка: Степан Никитин
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Степан Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Никитин
Смерть
Неизвестно