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Матрёна Борисова

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Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Аграфена Степанова

Отец ребёнка: Степан Никитин

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Пелагея Степанова

Отец ребёнка: Степан Никитин

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Василий Степанов

Отец ребёнка: Степан Никитин

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Степан Никитин

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Никитин

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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