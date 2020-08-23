Бакланов Олег Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1967
Дата смерти23.08.2020
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1967
Отец: Бакланов Владимир Петрович
Мать: Бакланова Людмила
Рождение ребёнка
11.09.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бакланова Диана Руслановна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бакланова Диана Руслановна
Смерть
23.08.2020