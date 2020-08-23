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Бакланов Олег Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1967

Дата смерти

23.08.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1967

Отец: Бакланов Владимир Петрович

Мать: Бакланова Людмила

Рождение ребёнка
11.09.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакланова Диана Руслановна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бакланова Диана Руслановна

Смерть
23.08.2020
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