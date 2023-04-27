Matthew
Место рожденияFlanders, Belgium
Дата рожденияОколо 1137
Дата смерти25.07.1173
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1137
Отец: не указан
Мать: не указана
Flanders, Belgium
Работа или профессия
Неизвестно
Comte, de Boulogne-sur-Mer, Graaf van Boulogne, Greve av Boulogne från 1159-1173, Greve av Boulogne 1159-1173, Greve i Boulogne-sur-Mer 1160, Count of Boulogne
Смерть
25.07.1173
St Judoc, Ponthieu,
Похороны
Около 1173
St. Judoc, Ponthieu, France