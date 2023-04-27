Matthew — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Matthew

Место рождения

Flanders, Belgium

Дата рождения

Около 1137

Дата смерти

25.07.1173

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1163 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1137

Отец: не указан

Мать: не указана

Flanders, Belgium
Рождение ребёнка
1163

Дочь: Matilda

Мать ребёнка: Marie

Boulogne-sur-Mer, Nord-Pas-de-Calais France
Работа или профессия
Неизвестно
Comte, de Boulogne-sur-Mer, Graaf van Boulogne, Greve av Boulogne från 1159-1173, Greve av Boulogne 1159-1173, Greve i Boulogne-sur-Mer 1160, Count of Boulogne
Смерть
25.07.1173
St Judoc, Ponthieu,
Похороны
Около 1173
St. Judoc, Ponthieu, France