Власова (Глазунова) Маргарита Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.11.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1939
Рождение ребёнка
24.03.1960
Дочь: Насонова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Власов Николай Владимирович
Рождение ребёнка
15.08.1963
Дочь: Власова-Юрзинова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Власов Николай Владимирович
Рождение ребёнка
01.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Николай Владимирович
г.Кстово