Власова (Глазунова) Маргарита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова (Глазунова) Маргарита Ивановна

Власова (Глазунова) Маргарита Ивановна

Место рождения

Запрудное, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.11.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1939

Отец: Глазунов Иван

Мать: Дроздова-Глазунова-Степанова Антонина Степановна

Запрудное, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.03.1960

Дочь: Насонова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Власов Николай Владимирович

Рождение ребёнка
15.08.1963

Дочь: Власова-Юрзинова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Власов Николай Владимирович

Рождение ребёнка
01.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Николай Владимирович

г.Кстово