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Харченко Иван Аксентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1929

Дата смерти

?.06.2008

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1929

Отец: Харченко Аксентий Петрович

Мать: Харченко Наталия Афанасьевна

Бракосочетание
1955

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.06.2008
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