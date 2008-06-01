Харченко Иван Аксентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1929
Дата смерти?.06.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1929
Бракосочетание
1955
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.06.2008