Самсончик Прасковья Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Самсончик Демьян Кириллович
Отец ребёнка: Самсончик Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масарновская Маланья Кирилловна
Отец ребёнка: Самсончик Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсончик Борис Кириллович
Отец ребёнка: Самсончик Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсончик Ева Кирилловна
Отец ребёнка: Самсончик Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсончик Илья Кириллович
Отец ребёнка: Самсончик Кирилл
Смерть
Неизвестно