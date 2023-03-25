Самсончик Прасковья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсончик Прасковья Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Самсончик Демьян Кириллович

Отец ребёнка: Самсончик Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масарновская Маланья Кирилловна

Отец ребёнка: Самсончик Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсончик Борис Кириллович

Отец ребёнка: Самсончик Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсончик Ева Кирилловна

Отец ребёнка: Самсончик Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсончик Илья Кириллович

Отец ребёнка: Самсончик Кирилл

Смерть
Неизвестно
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