Szulęcki/Szuliński/Sulęcki Paweł Szuliński/Sulęcki/ Около 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Szulęcki/Szuliński/Sulęcki Paweł Szuliński/Sulęcki/

Место рождения

Daniłowo/Jasienica

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Около 1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Szulęcki/Szuliński Marcin Szuliński/

Мать: Szulęcka (Zyśk) Klara

Daniłowo/Jasienica
Бракосочетание
23.11.1874

Жена: Szulęcka (Bielska) Balbina

Sumiężne/Brok akt 38/1874
Рождение ребёнка
08.04.1878

Дочь: (Sulęcka) Franciszka

Мать ребёнка: Szulęcka (Bielska) Balbina

Maliniowo/Jelonki akt 47/1878
Рождение ребёнка
17.12.1880

Сын: Sulęcki/Sulencki Józef Sulencki/

Мать ребёнка: Szulęcka (Bielska) Balbina

Maliniowo/Jelonki akt 128/1880
Смерть
Около 1904

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