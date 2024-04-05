Szulęcki/Szuliński/Sulęcki Paweł Szuliński/Sulęcki/
Место рожденияDaniłowo/Jasienica
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиОколо 1904
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Daniłowo/Jasienica
Бракосочетание
23.11.1874
Sumiężne/Brok akt 38/1874
Рождение ребёнка
08.04.1878
Дочь: (Sulęcka) Franciszka
Мать ребёнка: Szulęcka (Bielska) Balbina
Maliniowo/Jelonki akt 47/1878
Рождение ребёнка
17.12.1880
Сын: Sulęcki/Sulencki Józef Sulencki/
Мать ребёнка: Szulęcka (Bielska) Balbina
Maliniowo/Jelonki akt 128/1880
Смерть
Около 1904