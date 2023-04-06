Ческидов Аркадий Иванович
Место рождения
Дата рождения02.10.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1948
Отец: не указан
Мать: Ческидова Прасковья
Рождение ребёнка
02.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ческидова Нина Валентиновна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ческидова Нина Валентиновна