Ческидов Аркадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ческидов Аркадий Иванович

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Место рождения

Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

02.10.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1948

Отец: не указан

Мать: Ческидова Прасковья

Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ческидова Нина Валентиновна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ческидов Олег Дмитриевич

Мать ребёнка: Ческидова Нина Валентиновна

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