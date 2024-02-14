Манаева (Манаева) Фатима Шакировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаева (Манаева) Фатима Шакировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1933 г.р.
1936 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаев Галиулла Сибагатуллович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Манаева) Аклима Галимулловна

Отец ребёнка: Манаев Галиулла Сибагатуллович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Манаев Минигали Галимуллович

Отец ребёнка: Манаев Галиулла Сибагатуллович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Манаев Галимзян Галимуллович

Отец ребёнка: Манаев Галиулла Сибагатуллович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Галиулла Сибагатуллович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манаев Галиулла Сибагатуллович

Смерть
1970

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