Манаева (Манаева) Фатима Шакировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Манаева) Аклима Галимулловна
Отец ребёнка: Манаев Галиулла Сибагатуллович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Манаев Минигали Галимуллович
Отец ребёнка: Манаев Галиулла Сибагатуллович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Манаев Галимзян Галимуллович
Отец ребёнка: Манаев Галиулла Сибагатуллович
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манаев Галиулла Сибагатуллович
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манаев Галиулла Сибагатуллович
Смерть
1970