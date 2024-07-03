Забытовова (Балакирева) Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1909
Дата смерти20.05.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1909
Отец: Балакирев Александр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1937
Дочь: Берёзкина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.05.1989