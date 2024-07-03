Забытовова (Балакирева) Антонина Александровна 11.02.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Забытовова (Балакирева) Антонина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1909

Дата смерти

20.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1909

Отец: Балакирев Александр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1937

Дочь: Берёзкина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.05.1989

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