Овчинников Николай Вахрамеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1939
Дата смерти21.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1939
Рождение ребёнка
13.04.1965
Сын: Овчинников Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Овчинникова Марина Перфильевна
Рождение ребёнка
18.09.1972
Сын: Овчинников Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Овчинникова Марина Перфильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.2006