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Овчинников Николай Вахрамеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1939

Дата смерти

21.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1939

Отец: Овчинников Вахрамей Андреевич

Мать: Овчинникова Екатерина Мануиловна

Рождение ребёнка
13.04.1965

Сын: Овчинников Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Овчинникова Марина Перфильевна

Рождение ребёнка
18.09.1972

Сын: Овчинников Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Овчинникова Марина Перфильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Марина Перфильевна

Смерть
21.11.2006
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