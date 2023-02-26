Аксинья Гурьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Лука Андреев
Отец ребёнка: Андрей Елисеев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Григорий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Елисеев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Елисеев
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Елена Андреева
Отец ребёнка: Андрей Елисеев
Смерть
Неизвестно