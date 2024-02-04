Хамидуллина Сайма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамидуллин Рафиза Сафиюлловна
Отец ребёнка: Хамидуллин Сафиюлла Халикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Шаукат Сафиюллаевич
Отец ребёнка: Хамидуллин Сафиюлла Халикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курманова Амина Сафиюллаевна
Отец ребёнка: Хамидуллин Сафиюлла Халикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамидуллин Салимулла Сафиюллович
Отец ребёнка: Хамидуллин Сафиюлла Халикович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1961
Дочь: Хамидуллина Гульсара Сафиюлловна
Отец ребёнка: Хамидуллин Сафиюлла Халикович
Рождение ребёнка
02.08.1970
Сын: Хамидуллин Гани Сафиюллович
Отец ребёнка: Хамидуллин Сафиюлла Халикович
Смерть
Неизвестно