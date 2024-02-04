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Хамидуллина Сайма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамидуллин Рафиза Сафиюлловна

Отец ребёнка: Хамидуллин Сафиюлла Халикович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Шаукат Сафиюллаевич

Отец ребёнка: Хамидуллин Сафиюлла Халикович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курманова Амина Сафиюллаевна

Отец ребёнка: Хамидуллин Сафиюлла Халикович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Салимулла Сафиюллович

Отец ребёнка: Хамидуллин Сафиюлла Халикович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамидуллин Сафиюлла Халикович

Рождение ребёнка
27.03.1961

Дочь: Хамидуллина Гульсара Сафиюлловна

Отец ребёнка: Хамидуллин Сафиюлла Халикович

Рождение ребёнка
02.08.1970

Сын: Хамидуллин Гани Сафиюллович

Отец ребёнка: Хамидуллин Сафиюлла Халикович

Смерть
Неизвестно

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