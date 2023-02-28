Еремеев Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Еремеев Федор Еремеевич
Мать: не указана
ЦАНО ф.60 оп.239а д.460 л.103об-104
Место жительства
1811
Санниково, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
в 1811г. переведен в д. Санниково Нижегородской губернии ЦАНО ф.60 оп.239а д.460 л.103об-104
Смерть
Неизвестно