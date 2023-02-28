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Еремеев Андрей Федорович

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Место рождения

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1719 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Еремеев Федор Еремеевич

Мать: не указана

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
ЦАНО ф.60 оп.239а д.460 л.103об-104
Место жительства
1811
Санниково, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
в 1811г. переведен в д. Санниково Нижегородской губернии ЦАНО ф.60 оп.239а д.460 л.103об-104
Смерть
Неизвестно
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