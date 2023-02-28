Глинка Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глинка Сергей Николаевич

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Место рождения

Сутоки, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.07.1775

Дата смерти

17.04.1837

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Сутоки, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1782 по 1795
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1795 по 1830
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1830 по 1847
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.04.1837
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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