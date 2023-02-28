Глинка Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.07.1775
Дата смерти17.04.1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1782 по 1795
Место жительства
С 1795 по 1830
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1830 по 1847
Смерть
17.04.1837