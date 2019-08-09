Деткова Марьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеткова Марьяна Ивановна

Деткова Марьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2019

Отец: не указан

Мать: Деткова Надежда Игоревна