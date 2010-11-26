Соболев Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1923
Дата смерти26.11.2010
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1923
Отец: Соболев Петр Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соболева (Чеботаревская) Анна Федоровна
Смерть
26.11.2010