Соболев Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1923

Дата смерти

26.11.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1923

Отец: Соболев Петр Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соболева (Чеботаревская) Анна Федоровна

Смерть
26.11.2010

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