Азарина Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарина Надежда Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Азарин Леонид Павлович

Отец ребёнка: Азарин Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Иванова Людмила Павловна

Отец ребёнка: Азарин Павел Николаевич

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Энне Светлана Павловна

Отец ребёнка: Азарин Павел Николаевич

Смерть
1990