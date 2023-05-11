Азарина Надежда Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Азарин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Иванова Людмила Павловна
Отец ребёнка: Азарин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Энне Светлана Павловна
Отец ребёнка: Азарин Павел Николаевич
Смерть
1990