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Туриченко (Барабаш) Галина Николаевна
Туриченко (Барабаш) Галина Николаевна
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Место рождения
Гуково
, город Гуково, Ростовская область
Дата рождения
30.08.?
Пол
Женский
Отец
Барабаш Николай Иванович
Мать
Барабаш Ольга Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.?
Отец:
Барабаш Николай Иванович
Мать:
Барабаш Ольга Анатольевна
Гуково
, город Гуково, Ростовская область
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