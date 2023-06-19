Туриченко (Барабаш) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуриченко (Барабаш) Галина Николаевна

Туриченко (Барабаш) Галина Николаевна

Место рождения

Гуково, город Гуково, Ростовская область

Дата рождения

30.08.?

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.?

Отец: Барабаш Николай Иванович

Мать: Барабаш Ольга Анатольевна

Гуково, город Гуково, Ростовская область