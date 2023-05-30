Луговая (Блинова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговая (Блинова) Антонина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блинов Николай

Мать: Трушникова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
25.04.1993

Дочь: Волосникова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Дзеник Алексей Владимирович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.01.2005

Дочь: Горина Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Горин Дмитрий

Развод
Неизвестно

Муж: Дзеник Алексей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горин Дмитрий

Развод
Неизвестно

Муж: Горин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговой Сергей Анатольевич