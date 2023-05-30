Луговая (Блинова) Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Блинов Николай
Рождение ребёнка
25.04.1993
Дочь: Волосникова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Дзеник Алексей Владимирович
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
09.01.2005
Дочь: Горина Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Горин Дмитрий
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горин Дмитрий
Развод
Неизвестно
Муж: Горин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно