Давыдова (Евсигнеева) Евдокия Николаева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1914
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914
Сын: Давыдов Александр Феодоров
Отец ребёнка: Давыдов Феодор Евтихиев
Смерть
Неизвестно