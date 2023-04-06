Давыдова (Евсигнеева) Евдокия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Евсигнеева) Евдокия Николаева

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Место рождения

Касторово, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Вычислено 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1894 по 1894 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Касторово, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
08.01.1914

Муж: Давыдов Феодор Евтихиев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Давыдов Александр Феодоров

Отец ребёнка: Давыдов Феодор Евтихиев

Смерть
Неизвестно
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