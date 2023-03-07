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Шавкунов Иван Савин

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Место рождения

дер. над речкою Косинкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1673 г.р.

Мать

Около 1682 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Шавкунов Савва (Савка) Денисов

Мать: Шавкунова Татьяна

дер. над речкою Косинкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над речкою Косинкою, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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