Колесниченко-Бондаренко Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесниченко-Бондаренко Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1912 ст.

Сын: Колесниченко-Бондаренко Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Колесниченко-Бондаренко Михаил Семенович

Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Запись о рождении и крещении сделана в городе Алушта Ялтинского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1912 ст.
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесниченко-Бондаренко Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно
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