Николаев Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Сын: Николаев Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Николаева (Якимова) Дарья Гавриловна
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно