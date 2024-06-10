Николаев Алексей Владимирович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Николаев Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева (Якимова) Дарья Гавриловна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Николаев Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Николаева (Якимова) Дарья Гавриловна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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