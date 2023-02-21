Мәүлетов Рәшит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мәүлетов Рәшит

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Мәүлетов Зиннәтҗан

Мать: Мәүлетова Халимә

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Шәфигуллина Гөлгенә

Мать ребёнка: Мәүлетова Рәмзия

Рождение ребёнка
1989

Сын: Мәүлетов Айрат

Мать ребёнка: Мәүлетова Рәмзия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мәүлетова Рәмзия

Смерть
Неизвестно
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