Мәүлетов Рәшит
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Мәүлетов Зиннәтҗан
Мать: Мәүлетова Халимә
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Шәфигуллина Гөлгенә
Мать ребёнка: Мәүлетова Рәмзия
Рождение ребёнка
1989
Сын: Мәүлетов Айрат
Мать ребёнка: Мәүлетова Рәмзия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мәүлетова Рәмзия
Смерть
Неизвестно