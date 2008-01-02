Диденко Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1926
Дата смерти02.01.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1948
Дочь: Бирюкова (Диденко) Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Диденко Григорий Митрофанович
Рождение ребёнка
02.10.1950
Сын: Диденко Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Диденко Григорий Митрофанович
Смерть
02.01.2008