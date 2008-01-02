Диденко Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1926

Дата смерти

02.01.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1948

Дочь: Бирюкова (Диденко) Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Диденко Григорий Митрофанович

Рождение ребёнка
02.10.1950

Сын: Диденко Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Диденко Григорий Митрофанович

Смерть
02.01.2008

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