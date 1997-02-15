Шульчев Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.07.1926
Дата смерти15.02.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926
Отец: Шульчев Михаил Иванович
Мать: Шульчева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
11.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.02.1997