Шульчев Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульчев Владимир Михайлович

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Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

01.07.1926

Дата смерти

15.02.1997

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1926

Отец: Шульчев Михаил Иванович

Мать: Шульчева Анна Сергеевна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.02.1997
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