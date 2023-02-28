Лысов Степан Никитович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1700 ст.
Дата смерти10.01.1769 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1700 ст.
Отец: Лысов Никита Фёдорович
Мать: - Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.
Мать ребёнка: Видякина Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.
Мать ребёнка: Видякина Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Лысова Фёкла Степановна
Мать ребёнка: Видякина Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Лысова Анна Степановна
Мать ребёнка: Видякина Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Сын: Лысов Прокопий Степанович
Мать ребёнка: Видякина Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Лысова Марина Степановна
Мать ребёнка: Видякина Дарья Павловна
Смерть
10.01.1769 ст.