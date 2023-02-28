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Лысов Степан Никитович

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Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1700 ст.

Дата смерти

10.01.1769 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1684 г.р.

Мать

Вычислено 1690 г.р.

Дети

Вычислено 1720 г.р.
Вычислено 1721 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1743 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1700 ст.

Отец: Лысов Никита Фёдорович

Мать: - Ирина Яковлевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Сын: Лысов Тихон Степанович

Мать ребёнка: Видякина Дарья Павловна

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.

Сын: Лысов Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Видякина Дарья Павловна

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Лысова Фёкла Степановна

Мать ребёнка: Видякина Дарья Павловна

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Лысова Анна Степановна

Мать ребёнка: Видякина Дарья Павловна

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Сын: Лысов Прокопий Степанович

Мать ребёнка: Видякина Дарья Павловна

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Лысова Марина Степановна

Мать ребёнка: Видякина Дарья Павловна

Тырышкинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.01.1769 ст.
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